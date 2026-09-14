Piden obreros revisar garantía de 6 postores

Ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) exigieron al síndico de la empresa, Víctor Manuel Aguilera Gómez, determinar si los seis postores identificados para la subasta cumplieron con la entrega de la garantía de seriedad por 56 millones 368 mil 903 dólares.

Ervey Valenzuela de la Torre, líder del Grupo de Defensa Laboral, señaló que aún falta conocer la garantía de seriedad que puedan aportar los interesados en participar en el proceso. "Falta ver la garantía de seriedad que los postores puedan aportar", señaló.

De acuerdo con lo que trascendió, el reporte presentado por Aguilera Gómez ante el Juzgado Segundo Mercantil de la Ciudad de México identifica a seis postores: Argenten Creek Partners, Cia Yepal S.A. de C.V., Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, Metals-Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Pous Escalante.

La garantía por 56 millones 368 mil 903 dólares es el requisito financiero indispensable, denominado "obligación de seriedad", para que los interesados puedan participar en la subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA).

El monto equivale exactamente al 5 por ciento del valor mínimo de referencia fijado para la unidad productiva, valuada en aproximadamente mil 127 millones de dólares. Los ex obreros pidieron al síndico determinar si los seis postores reportados cumplieron con este requisito.

¿Qué declararon los ex obreros sobre la subasta?

Los ex obreros de AHMSA, liderados por Ervey Valenzuela de la Torre, insisten en que se verifiquen las garantías de seriedad de los postores. Esta garantía es crucial para la participación en la subasta, que involucra una suma significativa de 56 millones de dólares.

Detalles confirmados sobre los postores

El síndico de AHMSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó un reporte ante el Juzgado Segundo Mercantil de la Ciudad de México, donde se identificaron seis postores. Los ex obreros piden que se confirme si estos postores cumplen con la obligación de seriedad requerida.

Impacto en la comunidad laboral

La garantía de seriedad, equivalente al 5% del valor mínimo de referencia de la unidad productiva de AHMSA, es un requisito indispensable para participar en la subasta. Los ex obreros están atentos a la respuesta del síndico sobre el cumplimiento de este requisito.