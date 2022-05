Trabajadoras sexuales exigen que se respete y reconozca su labor en la CDMX

Durante este domingo, miles de trabajadores salieron a marchar a las calles de la Ciudad de México para exigir diversas demandas.

Tal es caso de un grupo de trabajadoras sexuales, quienes se reunieron en el Zócalo capitalino para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México acate la sentencia de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce su actividad como trabajo no asalariado.

“Venimos exigiendo al Gobierno que den las tarjetas de no asalariadas, ya que se ganó la sentencia 112/2013, donde se reconoció el trabajo sexual como trabajo no asalariado y es a lo que venimos, porque Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México no ha estado dando los tarjetones porque dice que no, cuando ya se ganó, es un mandato desde el 2013”.

Les dan a mariachis, a boleros, a mucha gente, y hasta apenas este año empezaron a recoger los documentos, pero no le han dado buena resolución, dan negativas, y no le estamos pidiendo un favor, es algo que ya se ganó”, señaló Elvira Madrid Romero, Presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer.

Aparentemente, esta situación está afectando a más de 15 mil 200 sexoservidoras que trabajan en la vía dentro del primer cuadro de la Ciudad de México.

Puesto que la tarjeta de no asalariadas, derivada de la sentencia judicial, les permitirá que sean reconocidas y que la policía no las hostigue y extorsione con el argumento falso de que están cometiendo un delito.

Así mismo, señalaron que es necesario que reconozcan su trabajo “porque en esta pandemia no hubo ningún apoyo. Nos engañaron que iban a dar una tarjeta como de seguro del desempleo, que iba a ser de 3 mil 600 pesos y resultó que no dieron más que mil pesos, y no a todas”.