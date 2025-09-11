Heroína Alicia protege a su nieta del fuego en Iztapalapa

´Seguía quemándose´: Policía cuenta cómo encontró a Alicia y su nieta de 2 años tras explosión en Iztapalapa. Alicia Matías Teodoro y su heroica acción han hecho temblar al país entero, luego de proteger a su nieta de dos años, Azuleth, de las intensas llamas que derivaron de la volcadura de una pipa en el Puente la Concordia de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Con la mayoría de su cuerpo quemado, Alicia estaba caminando por las calles cuando fue auxiliada por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), identificado como Sergio Ángel Soriano Buendía. "Voy corriendo con mis compañeros, tratando de rescatar a los que pudimos rescatar [...]", comentó en una entrevista para Telediario. De acuerdo con la declaración del oficial Soriano Buendía, cuando escuchó la explosión y percibió el calor sofocante del fuego, se apresuró a acudir a la zona para tratar de auxiliar a quien lo necesitara.

Fue entonces cuando encontró a la mujer de 49 años de edad y a la pequeña que traía en brazos: "La ropa de la niña seguía quemándose, la separo, la abrazo y trato de cortar la ropa que se estaba quemando y, posteriormente, pues, ya la logré llevar a un hospital". En un momento desesperado y crítico por el estado de salud de la menor de edad, el oficial recibió un poco de alivio al ver cómo llegó su hermana y su cuñado en una motocicleta, en la que trasladaron a Azuleth a un hospital.

"No sé cómo llegó en ese momento mi hermana y su esposo, no tenían por qué estar ahí, pues debían estar trabajando. Los veo de frente y digo ´¿sabes qué? llévame al hospital".

Debido a la prisa que llevaban por llegar lo más pronto posible a un centro médico, el policía reveló que tuvo un accidente vial: "Íbamos en contrasentido y con el tráfico, de hecho, chocamos. Gracias a dios, la gente del hospital, los médicos, la gente me apoyó bastante. Logramos entrar".