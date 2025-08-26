Fallece joven de 17 años en Zacatecas por posible caso de rabia humana

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó este domingo 24 de agosto el fallecimiento de una joven de 17 años por un posible caso de rabia humana. La paciente, originaria del municipio de Mezquital del Oro, murió a las 19:30 horas en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, tras presentar una falla multiorgánica.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook de la dependencia estatal:

"La joven de 17 años de edad presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso. Se trata de un caso sospechoso de rabia humana."

Durante su hospitalización, la joven mostró un rápido deterioro en su estado de salud, a pesar de los esfuerzos médicos y de la vigilancia constante por parte del personal de salud.

Actualmente, las autoridades sanitarias mantienen en curso el protocolo de profilaxis para los contactos cercanos a la paciente, con el fin de prevenir posibles contagios. Asimismo, se continúa con el rastreo epidemiológico para identificar la posible fuente de infección.

Por ahora, se está a la espera de los resultados de laboratorio que serán emitidos por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), los cuales serán clave para confirmar o descartar la presencia del virus de la rabia en este caso.

La Secretaría de Salud de Zacatecas reiteró que se siguen aplicando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de contener cualquier riesgo sanitario.