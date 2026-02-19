Claudia Sheinbaum propone Tarjeta de Movilidad para el Tren Suburbano al AIFA

Proponen que el Tren Suburbano al AIFA incluya una Tarjeta de Movilidad Integrada.

La tarjeta de movilidad integrada de la CDMX tiene al Tren Insurgente, ahora proponen que se incorpore al Tren Suburbano al AIFA.

Con el avance del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), proponen que este servicio incluya una Tarjeta de Movilidad Integrada como las de la Ciudad de México (CDMX).

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 19 de febrero de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los avances de las obras de diferentes trenes del país, entre ellos el Tren Suburbano al AIFA.

Cuyas obras están por concluir y será antes de Semana Santa que este arranque operaciones desde la estación de Buenavista en CDMX hasta el AIFA, en Santa Lucía, Estado de México.

Gobierno de México trabaja para una tarjeta de movilidad integrada con el Tren Suburbano al AIFA.

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, informó que ya se trabaja en una tarjeta de movilidad integrada como en la CDMX que tenga conexión con el Tren Suburbano al AIFA.

Explicó que actualmente se analiza que la tarjeta que hoy se utiliza para el tramo a Cuautitlán pueda emplearse también en la nueva extensión al aeropuerto, como se planteó originalmente.