Conductor de taxi por app baja a pasajera ´therian´

Un video viralizado en redes sociales ha desatado un intenso debate sobre la identidad y la discriminación en el transporte privado, luego de que un conductor de una plataforma digital obligara a bajar de su vehículo a una joven que se identifica como "therian". El incidente ocurrió este jueves cuando la pasajera, que portaba una máscara de animal y una cola artificial, intentó realizar un viaje en la capital del país.

El material audiovisual muestra el momento en que el chofer detiene la unidad y le pide a la usuaria que descienda, argumentando que su política personal y de la plataforma prohíbe el traslado de fauna. "Aquí no suben perros ni animales", sentenció el conductor, ignorando las explicaciones de la joven, quien reiteraba ser un ser humano con una identidad de especie distinta.

¿Qué es ser un Therian y por qué causó conflicto?

La subcultura therian agrupa a personas que sienten una conexión espiritual, psicológica o biológica con animales no humanos, identificándose parcial o totalmente como tales. Aunque no es una condición médica reconocida, el movimiento ha ganado visibilidad en plataformas como TikTok, donde los usuarios comparten su "despertar" y comportamientos animales.

En el caso ocurrido en la Ciudad de México, el conductor se negó a reconocer la identidad de la pasajera, tratándola literalmente como una mascota. "Usted se identifica como perro, yo no subo animales", respondió el trabajador ante la insistencia de la mujer, quien calificó el acto como una muestra de intolerancia y transfobia de especie.

Postura de las plataformas y derechos del usuario

Hasta el momento, la empresa de transporte por aplicación no ha emitido un comunicado oficial sobre si el bloqueo de servicios a personas con identidades no convencionales infringe sus términos de uso. Sin embargo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) ha señalado anteriormente que ningún prestador de servicios puede negar la atención basándose en la apariencia o identidad de una persona.

El incidente ha dividido la opinión pública en México: mientras algunos sectores defienden el derecho del conductor a decidir quién sube a su propiedad privada, otros exigen sanciones por lo que consideran un acto de discriminación hacia una expresión de identidad personal.