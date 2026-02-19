Sheinbaum destaca bajo consumo de fentanilo en México: ¿realidad o percepción?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el consumo de fentanilo entre adolescentes y jóvenes en México es significativamente menor que en países como Estados Unidos y Canadá, y que incluso ha disminuido gracias a las campañas preventivas impulsadas por su gobierno.

Durante la conferencia matutina del 19 de febrero de 2026, Sheinbaum citó datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025, indicando que solo 0.2 % de adolescentes ha probado fentanilo alguna vez y 0.1 % lo ha consumido en el último año. Estos porcentajes, según ella, son "muy bajos" comparados con el consumo observado al otro lado de la frontera norte.

La mandataria enfatizó que estas cifras reflejan el impacto positivo de las campañas de prevención lanzadas por su administración, que buscan informar a la población sobre los riesgos de las drogas sintéticas como este opioide sintético extremadamente potente.

¿Qué dicen otras fuentes?

Aunque la administración federal destaca este bajo nivel de consumo juvenil, organismos internacionales han señalado otra realidad: La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU ha advertido que México se está convirtiendo en un mercado de consumo de fentanilo, con aumentos en la demanda de tratamientos por adicción en estados del norte como Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Antes de 2018 casi no había casos registrados, pero para 2023 la demanda por tratamiento para consumo de fentanilo pasó de cifras muy bajas a cientos de casos anuales. Estos informes contrastan con la versión de la Presidencia, aunque apuntan a que —sí bien el consumo general entre adolescentes puede ser menor al observado en Estados Unidos— hay zonas con presión creciente relacionada al narcótico.

También lee: México suma 9 mil 487 casos de sarampión, según Claudia Sheinbaum

Controversia y política internacional

La discusión sobre el consumo de fentanilo se ha convertido en un tema central en la relación entre México y Estados Unidos. Funcionarios mexicanos han pedido a las autoridades estadounidenses que atiendan también la demanda interna y las causas sociales del consumo, no solo el tráfico internacional. Además, en otros momentos recientes Sheinbaum ha señalado que ambos países deben trabajar juntos para abordar estos desafíos sin que ello signifique injerencia en la soberanía mexicana.

¿Qué implica esto para México?

Prevención en jóvenes: El bajo reporte de consumo en encuestas nacionales puede reflejar eficacia en programas educativos, pero también plantea dudas sobre subregistro o falta de datos oficiales amplios. Riesgo en zonas específicas: La concentración de casos de adicción en estados cercanos a la frontera norte indica que el fenómeno no es homogéneo en todo el país. Cooperación bilateral: El diálogo con Estados Unidos continúa, con énfasis en combatir tanto tráfico como consumo, aunque sin que México acepte ser forzado por políticas externas.