Adolescente de 14 años es vinculado a proceso por el feminicidio de su novia de 15 en Monterrey

Un caso que ha conmocionado a Nuevo León y reavivado el debate sobre la violencia entre jóvenes y la seguridad de adolescentes en México tuvo un nuevo giro legal este miércoles: un juez vinculó a proceso a un adolescente de apenas 14 años por el presunto feminicidio y la desaparición de su novia, una joven de 15 años identificada como Brithany Nahomy.

La audiencia se celebró el 17 de febrero de 2026, en la que el juez consideró que existían suficientes elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes para iniciar formalmente un proceso judicial en contra de José "N", también conocido bajo el alias "El Patines".

Hallazgo y contexto del crimen

Brithany fue reportada como desaparecida el 30 de enero tras salir de su casa en la colonia CROC con la intención de entregar una chamarra a su novio. Su cuerpo fue localizado el 5 de febrero en un predio de la colonia Barrio de la Industria, enterrado en un pozo y cubierto con una lámina, con indicios de haber sido víctima de una muerte violenta.

Las investigaciones apuntan a que José privó de la vida a la menor y trasladó el cuerpo al sitio donde fue hallado, según los datos recabados por las autoridades.

Medidas judiciales y próximos pasos

Como parte de las medidas cautelares, el adolescente fue enviado a un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en Nuevo León, donde permanecerá mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tiene un plazo de 45 días para cerrarse.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta la investigación para aclarar todos los detalles del caso, incluyendo cómo se desarrollaron los hechos y si hubo posibles coadyuvantes en el crimen.

Un caso que reabre debates

Este caso ocurre en un contexto sensible en México, donde la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una crisis social y los feminicidios —especialmente entre menores de edad— generan alarma y exigen respuestas más eficaces por parte de las autoridades. Por ello, este proceso legal no sólo tiene implicaciones judiciales, sino también sociales y comunitarias en torno a la prevención de violencia en jóvenes.