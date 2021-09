Tres años de cárcel; Sentenciaron al youtuber RIX por abuso sexual

El youtuber mexicano Ricardo Arturo González Méndez "Rix" fue condenado a tres años y dos meses de prisión tras declararse culpable por el delito de violación contra la también youtuber Nath Campos.

En conferencia de prensa, Mónica Peña, abogada de la influencer, compartió que el imputado aceptó de manera voluntaria los cargos el pasado 1 de septiembre del 2021 y declaró que se atendría al procedimiento abreviado.

Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses; sentencia que ha quedado firme.

Este proceso, detalló, también implicaba una reparación económica del daño, sin embargo, la defensa aclaró que Nath decidió no recibirlo para sus propios intereses y optó por donarlos a Asociaciones dedicadas a la atención de víctimas de violencia en la Ciudad de México (CDMX) y en el país.

Por su parte, Nath se expresó satisfecha con la culminación del proceso legal, iniciado el pasado enero de este año, el cual, a pesar haber figurado como un capítulo difícil en su vida, también le brindó "validez emocional".

"Siento yo el final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. No pensé que el tener una conclusión legal en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema y estoy muy satisfecha (...) Me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida de mucha lucha".