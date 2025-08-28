¿Quién es el trabajador agredido por Alito Moreno?

CIUDAD DE MÉXICO (28 de agosto de 2025) — El colaborador cercano del senador Gerardo Fernández Noroña, Emiliano González González, resultó lesionado este miércoles durante una trifulca en el Senado, originada por un enfrentamiento físico entre el líder priista Alejandro "Alito" Moreno y el propio Noroña. González, que intentaba documentar los hechos con una cámara 360°, fue empujado al piso y agredido mientras mantenía firme su equipo.

En imágenes difundidas, se aprecia cómo González permanece en el piso mientras recibe patadas, incluso del propio Moreno, quien lo tomó violentamente del brazo y lo derribó al intentar contener el altercado. Aun así, el colaborador no soltó su cámara, logrando grabar la secuencia del incidente.

Posteriormente se presentó en conferencia de prensa junto con Noroña, portando collarín cervical, mano vendada y cabestrillo, aunque médicos han cuestionado la gravedad de estas lesiones al señalar inconsistencias en el uso de la indumentaria médica.

Fernández Noroña anunció que tanto él como González presentarían denuncias ante las autoridades correspondientes, además de solicitar medidas de protección para el colaborador, quien también habría recibido amenazas de muerte tras el incidente.