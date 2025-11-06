Víctor Manuel Ubaldo Vidales identificado como asesino del Alcalde Carlos Manzo en Uruapan

MORELIA, 6 de noviembre — La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó este jueves la identidad del autor material del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven que tenía apenas 17 años de edad y era originario del municipio de Paracho.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó en un video que la identificación se concretó en la tarde del 5 de noviembre, luego de que los familiares de Víctor Manuel reclamaran el cuerpo del agresor, que fue abatido en el lugar del ataque.

Vínculo con el CJNG y la delincuencia organizada

La identificación del joven de 17 años no solo confirmó su autoría material en el homicidio, sino que también permitió a la Fiscalía avanzar en el contexto del crimen, subrayando la participación de la delincuencia organizada.

El Fiscal Torres Piña reiteró que en la ejecución de Manzo intervinieron "más de dos personas" y que el homicidio está relacionado con grupos criminales, señalando directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una de las líneas de investigación clave que refuerza el vínculo con el crimen organizado es el análisis de balística: el arma utilizada por Víctor Manuel está relacionada con dos ataques previos en Uruapan (el 16 y el 23 de octubre), cuyas víctimas presuntamente estaban vinculadas a una organización rival del CJNG. Esto sugiere que el asesinato del Alcalde podría ser una represalia o parte de una escalada de violencia.

Detalles del perfil del agresor

La FGE reveló que, durante el proceso de identificación, la familia de Víctor Manuel confirmó que el joven se había ausentado de su hogar una semana antes de los hechos. Además, los familiares ratificaron la información de los dictámenes periciales sobre sus adicciones a la metanfetamina, un detalle que permite a las autoridades profundizar en el contexto y los posibles co-participantes en el crimen.

La identificación de un menor de edad como el autor material subraya la grave problemática del reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes por parte de los cárteles en Michoacán.

Este anuncio se produce un día después de que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumiera el cargo de Alcaldesa sustituta de Uruapan tras ser elegida por el Cabildo y recibir el respaldo de la Presidencia de la República. La FGE aseguró que las investigaciones coordinadas con autoridades federales se mantienen firmes para garantizar que el hecho "no quedará impune".