Claudia Sheinbaum recibe a Marco Rubio para tratar temas de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes a la Ciudad de México para comenzar una visita de trabajo enfocada en temas clave como seguridad, migración y comercio, confirmó la Presidencia de México.

Rubio fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller Juan Ramón de la Fuente, bajo un estricto dispositivo de seguridad. Posteriormente se dirigió al Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión privada a las 10:00 am con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha adelantado que se presentarán los avances de su estrategia de seguridad. Ambos acordaron que dicha colaboración se cimentará en el respeto mutuo, la soberanía nacional, y sin subordinación.

Secretario de Estado Marco Rubio llega a México https://t.co/mgwU3LMl6p — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 3, 2025

Por la mañana, Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano, enfatizando que su administración promueve formas de cooperación sin comprometer la autonomía nacional.

Tras el encuentro privado, se prevé una conferencia de prensa conjunta en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se abordarán los avances y mecanismos de cooperación. En la tarde, Rubio sostendrá un encuentro con familiares y personal de la embajada de EE. UU. en México.

Esta visita se da en un contexto de elevada tensión regional. La administración Trump, que mantiene una postura combativa contra los cárteles de la droga, incrementó recientemente su presencia militar en el Caribe y ejecutó un ataque letal en aguas venezolanas. Entre los objetivos de la visita de Rubio también está abordar la proliferación de drogas como el fentanilo y reforzar el intercambio de inteligencia.