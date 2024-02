Yolanda Saldívar insiste que Selena sí tenía una relación con médico en Monterrey

Yolanda Saldívar insistió que la cantante Selena Quintanilla sí tenía un amorío extramarital con un médico de Monterrey, Nuevo León.

Las declaraciones las ofreció en el documental 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', que se estrenó en la cadena Oxygen el pasado 17 de febrero.

Durante años se especuló que la Reina del Tex-Mex tuvo una relación con un reconocido cirujano, sin embargo, nunca se confirmó dicha versión.

Ahora, Yolanda Saldívar refiere que la cantante sí tuvo una relación fuera del matrimonio e incluso el día en que se cometió el crimen, discutieron sobre eso.

"De alguna manera ella me dijo que su padre (Abraham Quintanilla) le presentó al médico. Selena me dijo que fue amor a primera vista y luego los vi y estaban tomados de la mano y se besaban", dijo Yolanda.

Partes de estos fragmentos fueron presentados ayer miércoles 21 de febrero en el programa 'Sale el sol'.

Saldívar contó que esa situación la hizo sentir muy incómoda porque ella sabía que Selena estaba casada.

"Dije 'Chris (Pérez) está en casa y yo estoy aquí contigo, qué dirá tu familia, creerán que yo estoy inmersa en esto'. Quería y buscaba el amor de otro hombre. Lo oculté pensando que le estaba haciendo un bien y no lo estaba y parte de eso es mi culpa", menciona Yolanda.

La responsable del asesinato de Selena, contó que el día del crimen ambas hablaron de la supuesta infidelidad en una habitación de un hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas.

"Ella seguía diciéndome que me quedara con ella: (me dijo) 'te conozco, vas a salir, vas a estar contándole a todos lo qué estaba pasando con el doctor.

"Sentí como: '¿Cómo te atreves a acusarme cuando he guardado todos tus secretos, qué quieres que haga?'.Y todo lo que podía pensar para mostrarle mi lealtad hacia ella era volarme los sesos", dijo la mujer, quien permanece recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas.

Papá de Selena arremete contra Yolanda Saldívar

Abraham Quintanilla habló con TMZ días previos al estreno del documental y señaló que todo lo que decía la asesina de su hija, era mentira.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Qué más tiene que decir que no haya dicho ya, todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca".