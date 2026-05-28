Incidente violento en la Cámara de Diputados

En una jornada marcada por la hostilidad, el legislador oficialista Zenyazen Escobar protagonizó un bochornoso altercado en la Cámara de Diputados al intentar agredir físicamente al priista Carlos Mancilla. El incidente, que obligó a la Mesa Directiva a exigir orden de forma enérgica, estalló luego de que la oposición cuestionara el estado de sobriedad del exsecretario de Educación veracruzano.

El conflicto escaló cuando integrantes de las bancadas del PAN y del PRI señalaron que Escobar consumía bebidas alcohólicas desde un termo durante la sesión. Ante los señalamientos de Mancilla, quien lo acusó directamente de estar bajo los efectos del alcohol, el diputado de Morena perdió el control:

El enfrentamiento: Escobar retó a golpes al legislador del PRI y tuvo que ser frenado por sus propios compañeros, a quienes apartó con brusquedad en su intento de llegar hasta el opositor.

La oposición exigió formalmente que se le realizara un examen de alcoholemia, petición que Escobar respondió con una actitud violenta que manchó el trabajo legislativo del día.

Este episodio se suma a la controversia que rodea a Escobar desde hace unos días, tras el incendio de una lujosa embarcación en Boca del Río, Veracruz.

Un video viral mostró al político en la zona del siniestro de un yate donde viajaban cuatro mujeres. Aunque reportes locales sugieren que la propiedad es suya, el morenista sostiene una narrativa de "buen samaritano", afirmando que solo se acercó al lugar para auxiliar en las labores de rescate.

La figura de Zenyazen Escobar se encuentra en el ojo del huracán. Entre las acusaciones de poseer bienes de lujo no declarados y su incapacidad para mantener la disciplina en el Congreso, el legislador ha cerrado una de sus semanas más complicadas, dejando en entredicho la ética y la sobriedad que su cargo demanda.