Tragedia en México: 72 personas fallecen y 48 desaparecen por lluvias torrenciales

Lluvias torrenciales en México: 72 muertos y 48 desaparecidos

Las lluvias torrenciales en México han dejado 72 muertos y 48 desaparecidos al 17 de octubre. Por las lluvias torrenciales en México se reportan 72 muertos y 48 desaparecidos en un nuevo balance del Gobierno federal al corte del 17 de octubre.

Como respuesta, el Gobierno de México inició un censo con el apoyo de la Secretaría del Bienestar en los 5 estados más afectados que son: Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Lo anterior por órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó de manera inmediata este censo para las familias afectadas, viviendas y próximamente zonas de cultivo, así como ganado.

Un nuevo informe sobre el saldo de muertos y desaparecidos que dejaron las lluvias torrenciales en México da cuenta de cómo va avanzando la tragedia.

Este nuevo corte que se dio por parte del Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias del Gobierno de México da a conocer que:

Aumentan a 72 muertos

48 desaparecidos

En el informe actualizado al 16 de octubre de las 18:00 horas, también se detalló cómo va la situación en los estados afectados: