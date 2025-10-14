Otorgan prórroga a concesionarios De transporte escolar para refrendos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Concesionarios del transporte escolar afiliados al sindicato adherido a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) sostendrán una reunión con el objetivo de analizar la prórroga otorgada por las autoridades competentes para el pago del refrendo vehicular, así lo dio a conocer Oscar Muñoz Martínez, secretario general del gremio.

Muñoz Martínez informó que ya se emitió la convocatoria oficial para reunir a los 28 agremiados que actualmente operan igual número de unidades.

Durante el encuentro se abordarán temas clave relacionados con la prestación del servicio a estudiantes, así como la actualización de documentación y cumplimiento de obligaciones fiscales.

"Vamos a tratar temas muy importantes tocante al servicio que brindamos a los estudiantes, a fin de actualizar nuestra documentación y ponernos al corriente con los pagos vehiculares respectivos", expresó el dirigente sindical, quien también señaló que se encuentran en trámite dos nuevas unidades que podrían sumarse al padrón próximamente.

El secretario general destacó que el regreso a clases ha tenido un impacto positivo en la economía de quienes se dedican al transporte escolar, permitiendo mejoras en las unidades que prestan servicio en diversos planteles educativos.

Este repunte ha sido bien recibido por los concesionarios, quienes buscan mantener la calidad y seguridad en sus recorridos.

Finalmente, Muñoz Martínez aseguró que todas las unidades se encuentran en buenas condiciones para operar, aunque reconoció que como en cualquier actividad, pueden presentarse fallas.

"Es un rubro importante el transporte escolar, por lo cual debemos estar enfocados a brindar todo lo necesario a los usuarios", concluyó.