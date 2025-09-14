Cambia Secundaria entrada de alumnos

Para evitar conatos de violencia, la Secundaria General No. 2 "Emiliano Zapata", ubicada al sur de la ciudad, implementó un nuevo esquema de accesos diferenciados para los turnos matutino y vespertino. De acuerdo con Alejandro Carraza, directivo del plantel, los alumnos del turno matutino ingresan y salen por la entrada principal, mientras que los del turno vespertino lo hacen por el portón trasero, ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, medida que ha permitido un mayor orden y control en los horarios de entrada y salida. La estrategia se complementa con el apoyo de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos realizan recorridos constantes y mantienen cercanía con los estudiantes mediante pláticas de prevención. Además, se reconoció que la presencia policial, junto con el buen estado de los servicios públicos alrededor de la escuela —como alumbrado, pavimentación y limpieza—, ha contribuido a disminuir los altercados que antes se registraban, tanto entre alumnos como con grupos de vándalos que solían merodear la zona. "Se abrió el portón por la calle Aquiles Serdán y se adecuó como acceso para que los alumnos entraran por un turno por una puerta y los otros por otra", explicó. Estas medidas se suman a una serie de acciones encaminadas a invertir en la seguridad escolar y a garantizar un ambiente sano para los jóvenes. Como resultado, los índices de violencia han disminuido en comparación con ciclos anteriores, consolidando un entorno más tranquilo y seguro para la comunidad estudiantil.