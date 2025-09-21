Tragedia en HEB: Empleado fallece tras confusión con desengrasante

TORREÓN, COAHUILA.- A través de los videos que proporcionó la tienda HEB donde laboraba Carlos Gurrola Arguijo 'Papayita' y que perdió la vida por ingerir desengrasante de una botella de la cual pensaba que era de electrolitos, las autoridades señalan que la botella no fue puesta intencionalmente para que él bebiera el líquido.

Alfredo Flores, comisionado de SP en Torreón, charló con familiares del hoy occiso, así como algunos empleados de la tienda, y expuso que de acuerdo a lo que se ve y a las declaraciones de empleados, uno de los trabajadores rellenó una botella chica con el desengrasante y la dejó 'en un lugar equis'. Incluso, añade que la botella duró varias horas en el lugar en que se había dejado, y el día del suceso, 'Papayita' empleado de limpieza de la tienda, tomó el plástico y bebió el contenido, sin saber lo que era. Cabe destacar que según la familia, expresa que Carlos Gurrola duró varias horas en agonía pues tenía quemado el tubo gástrico, los pulmones y los riñones, y a causa de éstas últimas lesiones mencionadas, se le comenzó a dializar.

Pero la versión oficial es que la botella no estaba ahí para que él bebiera el contenido.