Walmart y Bodega Aurrerá regresan al Buen Fin 2025 con grandes promociones

Walmart confirma su participación en El Buen Fin 2025 tras años de ausencia: Fechas, tiendas y lo que puedes esperar

Ciudad de México.– Tras seis años de ausencia, Walmart México ha anunciado oficialmente su participación en El Buen Fin 2025, el evento comercial más importante del país. La campaña de promociones y descuentos se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, y también incluirá a Bodega Aurrerá, cadena perteneciente a Walmart Inc. Esta decisión ha generado gran expectativa entre consumidores, empresarios y analistas del sector comercial.

La noticia representa un giro significativo en la estrategia comercial de Walmart, que se había mantenido al margen de El Buen Fin desde 2019, año en que abandonó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Desde entonces, el gigante minorista había impulsado su propia campaña llamada "El Fin Irresistible", corriendo en fechas similares.

Regreso motivado por el Plan México y el impulso al contenido nacional

El retorno de Walmart al programa oficial del Buen Fin se da en el marco del Plan México, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer el mercado interno, fomentar el empleo, promover el consumo local y sustituir importaciones. La adhesión de Walmart es vista como un gesto de colaboración con los objetivos del nuevo gobierno federal.

"Con esta decisión, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico del país, con la generación de empleos y con la promoción del contenido nacional", declaró Javier Andrade, vicepresidente de compras de Walmart México. "Tendremos promociones tanto en tiendas físicas como en nuestra plataforma en línea. Queremos que millones de familias mexicanas puedan acceder a productos de calidad a precios accesibles", añadió.

¿Qué tiendas de Walmart participarán?

El anuncio confirmó que además de Walmart Supercenter, también se unirá Bodega Aurrerá, una de las cadenas más populares entre consumidores por sus precios bajos. Ambas marcas ofrecerán promociones especiales durante los cinco días del evento, en categorías como:

Electrónica

Línea blanca

Alimentos y abarrotes

Ropa y calzado

Juguetes

Productos del hogar

Sin embargo, aún no se ha confirmado si Sam´s Club, también parte del conglomerado Walmart Inc., formará parte de esta edición del Buen Fin.

Impacto esperado en el comercio

La reincorporación de Walmart se prevé como un factor clave para el crecimiento del Buen Fin 2025, tanto en volumen de ventas como en participación ciudadana. En años anteriores, la ausencia de Walmart había fragmentado la atención del consumidor entre campañas paralelas. Con este regreso, se espera una mayor concentración de la oferta y un aumento en la competitividad entre tiendas.

Analistas estiman que la participación de Walmart podría representar hasta un 25% del total de ventas del Buen Fin a nivel nacional, dado su alcance, infraestructura logística y penetración en distintos segmentos de la población.

Además, su plataforma de comercio electrónico también jugará un papel protagónico, ya que la empresa ha fortalecido sus capacidades digitales, ampliando su red de entregas a domicilio y pick-up en tienda.

¿Qué pueden esperar los consumidores?

Los consumidores podrán acceder a las promociones de Walmart y Bodega Aurrerá tanto en tiendas físicas como en línea, con métodos de pago flexibles, meses sin intereses, y la posibilidad de combinar ofertas con programas bancarios participantes.

En los próximos meses se revelarán más detalles sobre los productos participantes, los términos de las promociones y las condiciones de compra, así como los lineamientos sanitarios y logísticos para garantizar una experiencia segura en tiendas.