Trágico desplome de avioneta en García, Nuevo León deja dos víctimas

García, Nuevo León - La comunidad regiomontana se encuentra de luto tras el trágico desplome de una avioneta que cobró la vida de dos personas, una de ellas la conocida conductora de televisión local, Débora Estrella. El fatal accidente, en el que también falleció Bryan Ballesteros, tuvo lugar en el municipio de García.

El suceso se reportó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el cruce de las calles Laderas y Riveras. Equipos de emergencia, incluyendo a Protección Civil del Estado y el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, se movilizaron rápidamente al sitio. Al llegar, confirmaron el deceso de los dos tripulantes.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, se pronunció a través de redes sociales para informar sobre el accidente y lamentar la pérdida de las dos personas. Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó de manera oficial la identidad de las víctimas.

En la zona del percance también estuvieron presentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía municipal. A pesar de los reportes iniciales sobre maniobras sospechosas de la aeronave, la investigación ha quedado a cargo de la Fiscalía Estatal. Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones ya se encuentran recabando indicios para esclarecer las causas del accidente.