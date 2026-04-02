Camión de carga vuelca y afecta el tránsito en Arteaga

Vuelca camión de carga y provoca caos vial en acceso a Arteaga

Por: Monserrat Rodarte

Arteaga, Coahuila.- La tarde de este jueves, un camión de volteo protagonizó un accidente que generó severas afectaciones al tránsito en la entrada a Arteaga, a la altura del campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente ocurrió mientras la pesada unidad circulaba bajo condiciones de pavimento mojado debido a una ligera llovizna. Presuntamente, el exceso de velocidad combinado con lo resbaloso del asfalto ocasionó que el conductor perdiera el control.

Tras el percance, el camión terminó volcado sobre el carril de alta velocidad, muy cerca del camellón central, lo que complicó la circulación en la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, otro automovilista logró detenerse a tiempo y evitó chocar contra la unidad siniestrada.

Acciones de emergencia

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención al operador, quien presentó lesiones menores que no ameritaron traslado hospitalario.

Impacto en la comunidad

Las maniobras para retirar el vehículo provocaron largas filas y retrasos para quienes intentaban ingresar al municipio, hasta que la circulación fue restablecida.