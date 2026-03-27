Cruz Martínez responde a acusaciones de Alicia Villarreal en Nuevo León

Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal y desata polémica

El conflicto legal entre Alicia Villarreal y su exesposo, Cruz Martínez, suma un nuevo capítulo. Luego de que se diera a conocer una solicitud de prisión preventiva en su contra por presunto incumplimiento de medidas cautelares, el productor reapareció públicamente para dar su versión.

Cruz Martínez asegura que su ausencia se debió a problemas de salud.

De acuerdo con documentos recientes, Cruz Martínez no habría acudido a una cita programada el pasado 15 de marzo ante autoridades de Nuevo León, lo que llevó a fijar una audiencia el próximo 14 de abril para revisar su situación legal, misma que podría derivar en prisión preventiva.

Ante esto, el también cantante aseguró que su ausencia se debió a problemas de salud, argumento que ya había utilizado anteriormente en un caso similar. En entrevista con el programa Ventaneando, insistió en que ha intentado cumplir con el proceso desde el inicio.

El productor niega acusaciones de violencia intrafamiliar y consumo de sustancias.

Respecto a las acusaciones en su contra, que incluyen violencia intrafamiliar, el productor negó señalamientos adicionales como el supuesto consumo de sustancias y cuestionó la estrategia legal del equipo de Villarreal. Además, Cruz Martínez sostuvo que la denuncia en su contra "no procede" y lanzó fuertes declaraciones contra su expareja, a quien acusó de perjudicarlo aprovechando su condición de mujer, asegurando que él únicamente busca defender su inocencia.

Alicia Villarreal aún no ha emitido declaraciones sobre el conflicto.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha emitido nuevas declaraciones sobre estas recientes acusaciones, mientras el proceso legal continúa en curso.