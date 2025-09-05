El Califa de León, la única taquería con estrella Michelin, llega a Arizona desde México

La única taquería con estrella Michelin del mundo llega a Arizona desde México para promover el turismo gastronómico

Tucson, Arizona. — La Taquería El Califa de León, reconocida como la única taquería del mundo con una estrella Michelin, ha llegado temporalmente a Tucson, Arizona, como parte de una iniciativa binacional que busca promover el turismo culinario entre México y Estados Unidos.

Ubicada originalmente en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, El Califa de León se ha ganado un lugar en la historia de la gastronomía mundial gracias a su famosa carne de res de calidad “de primera” y a su taco insignia, el ‘Gaonera’, que le valió el reconocimiento de la prestigiosa Guía Michelin en 2024.

Un sabor mexicano con prestigio internacional

El chef Mario Hernández Alonzo, actual propietario del negocio fundado por su padre hace más de cinco décadas, lidera la visita a Arizona. En entrevista con EFE, compartió su emoción por participar en esta colaboración cultural:

“Es una gran experiencia estar aquí en la ciudad de Tucson, tener la invitación de las autoridades locales y poder ofrecer a la clientela un poco del sabor mexicano”.

Durante once días, la taquería estará operando en un local temporal cercano a la Universidad de Arizona, donde los comensales pueden disfrutar de los mismos sabores que han conquistado paladares en la capital mexicana.

“El premio de Michelin nos ha permitido crecer como local y hacer presentaciones en diferentes partes, incluyendo Estados Unidos”, señaló Hernández Alonzo mientras cocinaba personalmente algunos de los tacos para los asistentes.

Sin secretos, solo dedicación

Pese al prestigio internacional, el chef enfatiza que el éxito de su taquería no radica en fórmulas mágicas o ingredientes secretos, sino en la constancia y en el compromiso con la calidad.

“Creo que la verdadera magia la hace la gente que viene a disfrutar nuestra comida. Yo solo soy un instrumento para complacerlos”, dijo con humildad.

La visita a Tucson coincide con las celebraciones por el Mes de la Independencia de México, lo que añade un toque simbólico al encuentro gastronómico entre culturas vecinas.

De los puestos callejeros a las grandes ligas

Fundada hace 56 años, El Califa de León representa el espíritu de la cocina callejera mexicana: sencilla, accesible, pero con sabores profundos que reflejan siglos de tradición. Su ascenso a los niveles más altos del reconocimiento culinario internacional demuestra que el buen gusto no depende del lujo, sino del oficio.

En 2024, la taquería hizo historia al convertirse en la primera de su tipo en recibir una estrella Michelin, consolidando su lugar como referente de la gastronomía mexicana y global.

Un proyecto binacional para impulsar el turismo

La presencia de El Califa de León en Tucson forma parte de un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de viajes GrinGo, con sede en Arizona, la cual busca promover el turismo seguro entre ambos países.

“Esta es una magnífica oportunidad para que la gente del sur de Arizona pueda disfrutar de la comida de El Califa de León sin tener que salir del estado”, explicó Brian Krupski, fundador de GrinGo, en entrevista con EFE.

Según Krupski, esta colaboración no solo busca atraer visitantes hacia México, sino también traer experiencias mexicanas auténticas a Estados Unidos para fortalecer el intercambio cultural.

¿Qué sigue para El Califa de León?

El éxito de esta parada en Arizona podría ser solo el comienzo. Mario Hernández Alonzo confirmó que se encuentran en pláticas para llevar su taquería a otras ciudades estadounidenses, incluyendo Nueva York, una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo.

Una experiencia limitada

La taquería estará atendiendo en Tucson solo por 11 días, por lo que se espera una alta demanda de comensales locales y visitantes. Para muchos, será una oportunidad única de probar un taco con estrella Michelin sin cruzar la frontera.

Con sabor, historia y mucha identidad, El Califa de León está demostrando que un taco bien hecho puede ser tan prestigioso como cualquier platillo de alta cocina.