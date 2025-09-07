Influencer Marian Izaguirre Localizada con Vida en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la localización con vida de la popular influencer Marian Izaguirre, de 23 años. La joven, conocida por sus 3.9 millones de seguidores en TikTok, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre. Su última ubicación conocida fue en la ciudad de Uruapan, a bordo de un vehículo de color rojo.

De acuerdo con información oficial, la salida voluntaria de Izaguirre de su domicilio se originó tras una fuerte discusión familiar. La situación se complicó debido a que la joven no se llevó consigo su teléfono celular, lo que imposibilitó la comunicación y generó preocupación entre sus seres queridos y las autoridades.

Tras una exhaustiva búsqueda y la difusión de una ficha de localización, personal de la Fiscalía dio con su paradero la noche del sábado 6 de septiembre en la ciudad de Morelia. Marian fue trasladada a un centro hospitalario para recibir la debida atención médica. Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre las circunstancias exactas de su localización, su estado de salud actual, ni las razones precisas de su ausencia. Sin embargo, se ha informado que la investigación sigue en curso para determinar si existió algún tipo de delito asociado a este incidente.