Incentivos Fiscales del ISAI Disponibles en Saltillo durante Agosto

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, invitó a las y los contribuyentes a aprovechar los estímulos fiscales que se mantienen vigentes en los recargos generados por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, ISAI.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, señaló que los estímulos van desde el cobro de un peso por cada año de recargos generados, o bien, desde un 20 y hasta un 50 por ciento de descuento en los recargos por año generados.

Mencionó que estos incentivos tienen como objetivo apoyar la economía de las y los contribuyentes y que puedan ponerse al corriente en sus compromisos fiscales.

Para realizar el pago y aprovechar los estímulos fiscales pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo ubicada en el bulevar Francisco Coss 745, Zona Centro.

El horario de atención para ello es 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde de lunes a viernes.

La tesorera municipal recordó que estos estímulos fueron aprobados en Cabildo después de presentarse el dictamen a través de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.