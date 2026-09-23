Trump dispuesto a aplicar sanciones contra Rusia a pedido de Zelensky

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a Donald Trump a que utilice las facultades arancelarias contempladas en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia del fallecido senador Lindsey Graham e insistió en que está "listo" para reunirse con Vladimir Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra.

"Estoy muy agradecido a los estadounidenses", dijo Zelensky refiriéndose a la legislación sobre sanciones aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente la semana pasada.

Zelensky expresa su agradecimiento a Estados Unidos por las sanciones.

"Espero que el presidente utilice este instrumento", dijo el líder ucraniano a los periodistas, tras reunirse con Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

La nueva ley permite a la administración Trump imponer aranceles selectivos de hasta el 100 % a los mayores importadores de petróleo crudo o gas natural ruso.

La nueva ley permite aranceles selectivos a importaciones rusas.

En su discurso ante la reunión de diplomáticos y líderes mundiales, Trump indicó que está dispuesto a utilizar sus nuevas facultades arancelarias, que podrían afectar gravemente a China e India, "si fuera necesario".

Trump menciona que podría afectar a otros países como China e India.