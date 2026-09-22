Real Madrid pide la renuncia de Javier Tebas: críticas al arbitraje

El Real Madrid pide un nuevo presidente de LaLiga española debido a los comentarios del actual titular, Javier Tebas, contra el club merengue en relación con las quejas blancas contra el arbitraje.

A través de un comunicado, el Real Madrid respondió a lo dicho por Javier Tebas, quien criticó al club por atacar al equipo arbitral tras la derrota con el Atlético de Madrid.

"Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones", expresó el club.

"Es preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid", añadieron.

Acciones del Real Madrid ante la situación

El Real Madrid señaló que, dado el comportamiento del presidente de LaLiga, la competición de fútbol en España necesita un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad.