Sigue Carlos Villarreal impulsando el desarrollo

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal avanza en la ejecución del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", respaldado por el gober-nador Manolo Jiménez.

Este plan contempla una inversión histórica de más de 400 millones de pesos desti-nados a obras de infraestructura, seguridad, espacios deportivos y programas socia-les, que transformarán el entorno urbano y sentarán bases sólidas para el desarrollo de la ciudad.

En lo que va del año, se han entregado importantes obras para beneficio de miles de familias monclovenses, y para el segundo semestre se tiene previsto el inicio de más proyectos de infraestructura que continuarán modernizando la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal señaló. "Hemos entregado obras importantes en todos los sectores y lo mejor está por venir. En este segundo semestre arrancaremos nuevos proyectos que impulsarán el desarrollo de Monclova, porque nuestro compromiso es seguir construyendo una ciudad con mejores calles, más espacios deportivos, más seguridad y servicios de calidad para nuestra gente".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado para que Monclova sea una ciudad más segura, moderna y con oportunidades para todos y todas.