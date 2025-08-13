Inicia nueva etapa comercial entre Grupo México Transportes y Bartlett

Inicia una nueva etapa en la relación comercial entre Grupo México Transportes y Bartlett, empresa comercializadora y de almacenamiento de granos con el desarrollo ferroviario que da servicio a una nueva instalación de almacenamiento de gran capacidad en Pesquería, Nuevo León.

La terminal recibió el pasado 9 de julio su primer tren con 115 carros y más de 11,500 toneladas, consolidando una inversión de más de $52 MDD en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El 13 de agosto, se realizó un acto inaugural ante usuarios, socios y otros actores relevantes.

GMXT invirtió $18 MDD en un circuito tipo loop que permite la descarga de 120 carros, en tan solo 10 horas.

Este proyecto representa un avance estratégico para garantizar la seguridad y la eficiencia en la cadena de suministro del mercado de maíz, trigo y otros derivados agrícolas para industrias claves como la molinera, pecuaria y de la tortilla en la región noreste de México.

Bartlett reafirma su compromiso con el crecimiento de su negocio en México con el inicio de operaciones de esta instalación, que será la más moderna y eficiente de México. Este logro fue posible gracias a la colaboración con GMXT.

"Nos entusiasma trabajar juntos para construir una sólida cadena de suministro para nuestros clientes actuales y nuevos. Vemos un potencial increíble en la asociación con GMXT y la combinación de nuestras fortalezas, estoy seguro de que este proyecto será la puerta para nuevas oportunidades en el futuro" mencionó Felipe de Jesús Torres, Director General de Bartlett Mexico.

Para Daniel Doria, Director General Comercial de GMXT, la terminal es el resultado de la suma de voluntades por apuntalar un mercado en crecimiento como el del noreste del país.

"La colaboración entre GMXT y Bartlett nos llena de orgullo y es un ejemplo más de cómo generar cambios en beneficio de México. Nuevo León tiene hoy infraestructura ferroviaria única que permitirá detonar aún más el crecimiento de diversas empresas vinculadas con el sector alimenticio, asegurando el abasto oportuno de maíz y trigo para sus procesos productivos" señaló Doria.

El circuito ferroviario diseñado por GMXT para atender la Terminal de Bartlett en Pesquería, consiste en una conexión de 6 km a la industria, así como un tramo ferroviario semicircular de 2.5 kilómetros que rodea instalación de más de 40 hectáreas. El tren abastecerá seis silos de 12 mil toneladas cada uno, para descargar al mes hasta 120 mil toneladas de maíz y trigo.

Acerca de Bartlett

Fundada en 1907, Bartlett se unió a la familia de empresas Savage en 2018. Su diversificada agroindustria se centra en la adquisición, el almacenamiento, el transporte, el procesamiento y la comercialización de granos. La compañía es una de las principales exportadoras de granos de Estados Unidos a México. Bartlett produce una amplia gama de harinas para satisfacer las necesidades de sus clientes y desempeña un papel importante y creciente en el sector de alimentos y combustibles renovables gracias a su capacidad de procesamiento de soya.

Acerca de Grupo México Transportes

Empresa líder de transporte terrestre en México con la mayor cobertura y conectividad y con operaciones en dos de los estados más importantes de Estados Unidos, Texas y Florida. Cubre las principales zonas industriales y comerciales de México, así como de Texas y Florida. En México tiene la mayor conectividad con el mundo a través de 8 puertos marinos y 6 cruces fronterizos. Cuenta con la mayor flota de locomotoras y vagones en México.

Acerca de Savage

Fundada en 1946, Savage es una empresa privada con sede en Midvale, Utah, que posee y opera tres negocios: Savage Infrastructure, Bartlett y Texon. Con más de 4200 empleados en casi 200 ubicaciones en Estados Unidos, Canadá, México y Arabia Saudita, nuestras empresas son parte integral de la cadena de suministro global, ayudando a nuestros clientes y socios a alimentar al mundo y a impulsar nuestras vidas.