Programa alimentario 'Despensón' beneficia a 12 mil familias en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la economía familiar, se lleva a cabo en el Municipio de Múzquiz el programa alimentario "Despensón", el cual beneficia a más de 12 mil familias del Pueblo Mágico.

Esta iniciativa busca brindar apoyo directo en cada uno de los hogares que enfrentan dificultades económicas, especialmente tras el gasto escolar reciente.

El licenciado Jesús Guerrero García informó que este programa es posible gracias al respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, así como del coordinador general de MEJORA, Gabriel Elizondo Pérez.

Ambos han sido clave en la implementación de acciones sociales que impactan positivamente en la población más vulnerable no solamente de este Municipio sino de toda la entidad Coahuilense.

Guerrero García señaló que el programa se encuentra en su etapa final, y reconoció también el apoyo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien ha contribuido activamente para que el "Despensón" llegue a quienes más lo necesitan.

"La colaboración entre los distintos niveles de gobierno ha sido fundamental para el éxito de esta estrategia que inició en todos los municipios", resaltó el entrevistado.

Cada despensa entregada contiene aproximadamente 17 productos de la canasta básica, entre ellos alimentos esenciales que permiten aliviar la carga económica de las familias.

Este esfuerzo representa un alivio tangible para muchas personas que, se encontraban con recursos limitados, abundó el funcionario.

Por su parte, las familias beneficiadas han expresado su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que este tipo de programas refuerzan el bienestar comunitario.

Con acciones como el "Despensón", el gobierno municipal y estatal reafirman su compromiso con el desarrollo social y la atención a las necesidades más urgentes de la población.