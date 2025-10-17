Preside Oscar Ríos Jornada Estatal de Salud Mental 2025

NUEVA ROSITA, COAH.- Con la presencia del alcalde Oscar Ríos Ramírez, se llevó a cabo la Décimo Primera Jornada Estatal de Salud Mental 2025 en el espacio audiovisual de la Infoteca de la ciudad de Nueva Rosita.

El evento reunió a decenas de participantes en una jornada dedicada a fortalecer el bienestar emocional y psicológico de quienes laboran en el servicio público.

Esta jornada, organizada por el Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con el Sistema DIF, estuvo dirigida principalmente a empleados de dependencias gubernamentales, personal hospitalario y trabajadores de los Centros de Atención e Integración Familiar.

La iniciativa busca atender las necesidades emocionales de quienes enfrentan diariamente situaciones de alta demanda y estrés.

Bajo el lema "Comienzo Saludable, Futuro Esperanzador", la convocatoria fue abierta también a profesionales de la salud y estudiantes de carreras afines, promoviendo un enfoque integral y preventivo en torno a la salud mental.

La diversidad de perfiles entre los asistentes permitió generar un diálogo enriquecedor sobre los retos y avances en esta materia.

Durante el evento se ofrecieron conferencias y espacios de reflexión que abordaron temas como el manejo del estrés, la prevención del burnout y la importancia de la empatía en el entorno laboral.

Expertos en psicología y salud pública compartieron herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional tanto en el ámbito profesional como personal.

La Jornada Estatal de Salud Mental reafirma el compromiso del Gobierno de Coahuila con el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan una cultura de cuidado emocional.

Con actividades como esta, se busca construir un futuro más esperanzador para quienes dedican su vida al servicio de los demás.