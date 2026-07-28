Choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso choque por alcance registrado la mañana de este martes sobre el bulevar Ejército Mexicano dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego que el conductor de un automóvil deportivo no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactándose contra otro vehículo.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la avenida Leandro Valle, donde Nicolás Salazar conducía un Ford Mustang rojo, no alcanzó a frenar a tiempo al aproximarse al semáforo por lo que no guardó la distancia de seguridad y terminó estrellándose contra la parte posterior de un automóvil MG rojo de modelo reciente.

La segunda unidad era conducida por Pedro de la Cruz, quien detuvo su marcha por la luz roja del semáforo cuando fue alcanzado por el vehículo deportivo.

Tras el fuerte impacto, el Ford Mustang sufrió severos daños en la parte frontal, mientras que el MG presentó afectaciones en la defensa trasera.

Los conductores solicitaron la presencia de elementos del Departamento de Control de Accidentes, cuyos oficiales realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de la aseguradora del vehículo afectado, buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños.