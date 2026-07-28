Claudia Sheinbaum asegura que el registro de celulares combate la extorsión

Sheinbaum defiende el registro de líneas de teléfono celular ya que es una estrategia contra la extorsión.

El Gobierno de México informó que el proceso de vinculación de líneas de telefonía móvil con la identidad de sus titulares continúa avanzando y, hasta este martes, ya se han registrado alrededor de 68 millones de números celulares asociados al nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP) de sus usuarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende la vinculación de líneas celulares con la identidad de los usuarios.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta estrategia forma parte de las acciones emprendidas por su administración para fortalecer la seguridad pública y reducir la incidencia de delitos cometidos mediante dispositivos telefónicos, particularmente las extorsiones y otros ilícitos relacionados con el uso de líneas móviles.

La mandataria rechazó las versiones que señalan que el Gobierno pretende crear un sistema de vigilancia sobre la población y aseguró que dichas afirmaciones responden a información errónea. 'Ha habido desinformación e incluso quienes han querido hacer creer que el Gobierno busca tener el control de todas las personas a través de sus teléfonos. Eso es completamente falso. El propósito de esta medida es disminuir al máximo los delitos que se cometen utilizando líneas telefónicas, especialmente las extorsiones', sostuvo.

El Gobierno de México ha registrado 68 millones de líneas celulares hasta la fecha.

Sheinbaum explicó que la administración federal no concentrará ni almacenará una base de datos con la información personal de los usuarios, ya que los registros permanecerán bajo resguardo de las empresas concesionarias de telefonía, conforme a la legislación aplicable y a los lineamientos establecidos para la protección de datos personales.

Sheinbaum asegura que no habrá vigilancia sobre la población con este registro.

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, detalló que el proceso de vinculación continuará abierto durante los próximos meses y se llevará a cabo de forma escalonada para facilitar el cumplimiento de los usuarios.