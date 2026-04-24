COAHUILA SE CONSOLIDA COMO EL ESTADO MÁS SEGURO DE TODO MÉXICO: MANOLO

Mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Coahuila tiene tres municipios dentro del TOP 6 de mayor percepción de seguridad.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de abril de 2026.- Coahuila se mantiene como un Estado seguro para vivir, así lo demuestra la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al ubicar dicho documento a las tres ciudades coahuilenses que mide dentro del Top 6 nacional.

¿Qué municipios destacan en seguridad?

La estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha colocado a Piedras Negras como el segundo municipio con mayor percepción de seguridad en el país, y la frontera más segura de México.

Saltillo se mantiene como la capital más segura y cuarta ciudad con mayor percepción de seguridad.

Además Torreón, que se encontraba en el séptimo lugar, logró avanzar un lugar colocándose en el sexto lugar nacional con mejor percepción de seguridad.

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¿Cómo se compara Coahuila con otros estados?

Con estos resultados Coahuila se consolida como el estado más seguro de México, ya que ninguna de las ciudades que la ENSU evalúa de Yucatán y Baja California Sur (entidades con las que Coahuila disputa el pódium de Estados más seguros del país) están mejor calificadas que las tres ciudades de Coahuila.

En Coahuila se sigue trabajando en equipo y coordinación entre las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno que actúan en nuestro territorio, dando a la ciudadanía certeza de seguridad.

¿Qué acciones se están tomando para mejorar la seguridad?

De la misma manera, el Gobierno del Estado invierte una gran cantidad de recursos en infraestructura, equipo, capacitación, mejores condiciones para las y los policías, para continuar robusteciendo el modelo de seguridad.

El Fortalecimiento de Seguridad a través de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza ha mantenido a Coahuila con un modelo vanguardista que destaca no solo en el país sino a nivel internacional.