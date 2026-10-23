Matisse se presenta en La Maraka: Concierto en Ciudad de México

El grupo mexicano de pop Matisse se presenta este viernes 23 de octubre en La Maraka, en la Ciudad de México, como parte de su gira "El Ayer", con un concierto que promete una noche llena de romanticismo, nostalgia y sus canciones más populares.

De acuerdo con la información publicada por SDP Noticias, el espectáculo tendrá una duración estimada de dos horas, por lo que concluiría alrededor de las 11:30 p. m.

Horarios del evento

Estos son los horarios previstos para el evento:

- Apertura de puertas: 7:30 p. m.

- Inicio del concierto: 9:30 p. m.

- Artista telonero: no se contempla artista previo.

- Duración estimada: dos horas

- Hora de término: 11:30 p. m.

El repertorio contempla aproximadamente 24 canciones en vivo, aunque el horario de finalización puede variar dependiendo del desarrollo del espectáculo.

La agrupación, integrada por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, se ha consolidado dentro del pop mexicano gracias a sus armonías vocales y sus canciones sobre el amor y el desamor.

Éxitos de Matisse

Entre los temas más reconocidos del grupo se encuentran La Misma Luna, Todavía, Acuérdate de Mí y Si Fuera Fácil, canciones que forman parte de su trayectoria musical.

La presentación en La Maraka representa una oportunidad para que sus seguidores disfruten de una velada íntima y revivan algunos de los éxitos que han marcado la carrera del trío.

El recinto se encuentra en Mitla número 410, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.