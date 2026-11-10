Atribuye Loya paros a falta de planeación

La falta de planeación en los pedidos de acero, ante la incertidumbre del mercado y la irregularidad en la demanda, podría explicar los paros técnicos que enfrentan algunas empresas de la industria metalmecánica al cierre del año.

¿Qué declaró Alejandro Loya sobre la situación del acero?

Alejandro Loya, expresidente de Canacintra, mencionó que el acero utilizado para los procesos de producción se fabrica bajo pedido y requiere una programación de varios meses, por lo que las empresas tienen que anticipar sus compras para garantizar el suministro y evitar interrupciones.

Indicó que en Monclova algunas empresas mantienen un suministro normal de acero porque realizaron sus pedidos desde hace 6 o 10 meses de anticipación, sin embargo reconoció que desde el 2025 han enfrentado altibajos en la obtención de contratos, lo que dificulta proyectar sus necesidades de materia prima.

Consecuencias de la falta de planeación en pedidos de acero

Consideró que la incertidumbre de los pedidos futuros provoca que algunas compañías no tengan claridad sobre cuánto producirán en los siguientes meses y, por consecuencia, tampoco puedan programar adecuadamente sus compras de acero. La falta de pedidos genera semanas sin producción, lo que complica la organización de los procesos industriales y la continuidad de las operaciones.

El empresario señaló que las compañías buscan abastecerse de acero donde esté disponible, tanto en México como en Estados Unidos, pero advirtió que no contar con una planeación anticipada puede provocar problemas de suministro, independientemente de las condiciones del mercado.

Impacto en la producción de la industria metalmecánica

Agregó que la combinación de semanas con poca actividad, periodos de mayor demanda e incertidumbre comercial ha complicado mantener un ritmo regular de producción en la industria.