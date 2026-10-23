Ariadna Montiel rechaza acusaciones de Maru Campos en Chihuahua

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, rechazó categóricamente las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien la señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa desde 2021. La dirigente morenista exigió presentar pruebas ante las autoridades y afirmó que los señalamientos carecen de sustento.

A través de un mensaje en redes sociales, Montiel negó las acusaciones y advirtió que no permitirá que señalamientos sin evidencia pongan en duda su trayectoria y honestidad.

"Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes", expresó la dirigente de Morena, quien también acusó a la gobernadora panista de intentar desviar la atención pública de otros asuntos políticos.

¿Qué declaró Maru Campos sobre Ariadna Montiel?

Las declaraciones surgieron después de que Maru Campos afirmara, en entrevistas con medios de comunicación, que Montiel presuntamente habría establecido un acuerdo con integrantes del Cártel de Sinaloa en el contexto de las elecciones de 2021.

Según la mandataria estatal, el supuesto pacto habría contemplado protección electoral para la dirigente morenista a cambio de que las autoridades federales no intervinieran en determinadas actividades delictivas en zonas de Chihuahua. Sin embargo, Campos reconoció que todavía no había presentado pruebas ni una denuncia formal al momento de sus declaraciones.

Reacción de Ariadna Montiel y Claudia Sheinbaum

La presidenta nacional de Morena sostuvo que los señalamientos buscan desviar la atención del caso relacionado con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado en Chihuahua.

Montiel afirmó que la ciudadanía merece conocer quién autorizó la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano y qué responsabilidades existen por las acciones que presuntamente vulneraron la soberanía nacional.

Asimismo, criticó la actuación de Maru Campos y aseguró que se mantendrá firme frente a los señalamientos políticos de la gobernadora.

Sheinbaum respalda a Ariadna Montiel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se pronunció sobre las acusaciones y defendió la honestidad de la dirigente de Morena. Además, pidió que cualquier señalamiento de esta naturaleza se acompañe de pruebas y se presente formalmente ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, Maru Campos anunció que presentaría una denuncia contra Montiel, aunque reiteró que su prioridad es atender los problemas de seguridad en Chihuahua.

Hasta el momento, las acusaciones sobre los presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa no han sido acreditadas públicamente mediante pruebas que confirmen los señalamientos.