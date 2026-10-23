Oleshky: Melania Trump facilita evacuación de civiles y ayuda humanitaria

Internacional | 23 de octubre de 2026

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, logró un acuerdo de alto al fuego temporal entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky, con el objetivo de permitir la entrada de ayuda humanitaria y facilitar la evacuación de civiles atrapados en medio del conflicto.

De acuerdo con información de la Casa Blanca, la tregua comenzará el próximo 29 de octubre y permitirá suspender temporalmente las operaciones militares en la localidad para establecer un corredor seguro para la población civil.

Melania Trump explicó que la situación en Oleshky es crítica debido a la falta de alimentos, medicamentos, agua potable y electricidad. Además, los habitantes enfrentan ataques militares y carreteras minadas que dificultan su salida de la ciudad.

La primera dama señaló que trabajó directamente con representantes de ambos países para definir las condiciones del acuerdo, así como los procedimientos necesarios para llevar asistencia humanitaria y organizar las evacuaciones.

Detalles confirmados

Como parte de la operación, equipos civiles de Rusia y Ucrania visitarán a los habitantes para identificar sus necesidades. Las personas que deseen abandonar la localidad recibirán apoyo y transporte hacia el destino que elijan, ya sea Rusia o Ucrania.

Antes de la guerra, Oleshky tenía aproximadamente 24 mil habitantes. Actualmente, se estima que permanecen entre mil 700 y 2 mil personas, principalmente adultos mayores, además de alrededor de 50 niños.

La situación de la ciudad se agravó tras la destrucción de la presa de Kakhovka en 2023, que provocó inundaciones en gran parte de su territorio. Desde entonces, la población ha enfrentado condiciones difíciles, escasez de servicios básicos y desplazamientos forzados.

Impacto en la comunidad

Melania Trump también anunció que un medio de comunicación estadounidense acompañará a los equipos encargados de la operación para documentar el proceso y contribuir a que se respeten las decisiones de las familias durante las evacuaciones.

La intervención se suma a los esfuerzos previos de la primera dama para facilitar la reunificación de menores separados de sus familias durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Nota en desarrollo. La implementación del alto al fuego y el alcance de las operaciones humanitarias dependerán de las condiciones acordadas por ambas partes.