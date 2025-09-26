Investigación abierta por Profepa en La Pastora tras hallazgo de osa negra

Abre investigación Profepa por condiciones de osa negra en La Pastora, en Nuevo León Monterrey, Nuevo León.- Tras darse a conocer las malas condiciones en que está una osa negra americana en el Parque La Pastora, en Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que está realizando una investigación para deslindar responsabilidades en el caso.

"El día de hoy iniciamos una investigación para deslindar responsabilidades por la posible negligencia de La Pastora en el manejo del ejemplar", señaló la Profepa en un comunicado colocado en sus redes sociales.

Además, agregó que el estado de salud de la osa es delicado y se está revisando su expediente clínico y a partir de mañana contarán con la información que les provean médicos y especialistas sobre los pasos a seguir para asegurar una atención adecuada y digna para el ejemplar.

"Que está bajo custodia y responsabilidad de esta UMA desde hace 30 meses. Finalmente, informamos que la Profepa está llevando a cabo una visita de inspección a la UMA, para constatar las condiciones del lugar donde se encuentra el ejemplar, así como su historial clínico", precisó.