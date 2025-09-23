Beneficios de la membresía ejecutiva de Costco: acceso exclusivo a tiendas

Costco 'exclusivo'? Membresía Ejecutiva dará acceso anticipado a tiendas a partir del 29 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO — Costco, una de las cadenas de tiendas de membresía más populares en México y el mundo, anunció que a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, los socios que cuenten con la Membresía Ejecutiva podrán disfrutar de acceso anticipado a las tiendas físicas, una hora antes que el resto de los clientes.

Este nuevo beneficio, implementado primero en Estados Unidos a mediados de año, se extiende ahora a México como parte de una estrategia para reconocer la lealtad de los consumidores que eligen el nivel más alto de membresía.

¿Cómo funcionará el acceso anticipado?

Los horarios especiales aplicarán únicamente para socios con Membresía Ejecutiva, cuyo costo anual es de 1,200 pesos. Esta modalidad permitirá ingresar a las tiendas en el siguiente horario:

Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Sábados: de 9:00 a.m. a 9:30 a.m.

Domingos: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Mientras tanto, quienes tengan la membresía estándar —Gold Star o Business, con un costo de 500 pesos anuales— deberán seguir accediendo en el horario regular:

Lunes a viernes y domingos: desde las 10:00 a.m.

Sábados: desde las 9:30 a.m.

Esta medida busca mejorar la experiencia de compra, permitiendo un ambiente más relajado y menos concurrido para quienes invierten en la modalidad premium.

Esta iniciativa ya funciona en EE. UU.

El modelo ya opera desde junio de 2025 en Estados Unidos. Según reveló el medio especializado Business Insider, la cadena comenzó a ofrecer acceso prioritario a sus socios ejecutivos, quienes ahora pueden ingresar desde las 9:00 a.m. en todos los días de la semana, una hora antes del horario general.

La membresía Ejecutiva en EE. UU. tiene un costo anual de $130 dólares, frente a los $65 dólares que cuesta la membresía Gold Star. Cabe destacar que hasta septiembre de 2024, el costo era de $120 dólares, pero se ajustó como parte del relanzamiento del programa de beneficios.

¿Vale la pena la Membresía Ejecutiva?

Más allá del acceso temprano, Costco ofrece a sus socios ejecutivos reembolsos del 2% anual en todas sus compras, hasta un tope de $7,500 pesos en México o $1,000 dólares en EE. UU..

Esto significa que para recuperar el valor de la membresía, un socio debería gastar aproximadamente $37,500 pesos al año (unos $3,125 mensuales), lo cual puede resultar rentable para familias grandes o consumidores frecuentes.

Consejos para aprovechar al máximo tu membresía Costco

Costco ofrece múltiples maneras de recuperar el valor de tu membresía y hasta obtener ganancias indirectas si compras de forma estratégica. Aquí algunas recomendaciones clave:

1. Aprovecha el reembolso del 2% con Membresía Ejecutiva

2. Paga con tarjetas de crédito que generen recompensas

3. Participa en promociones y referidos

4. Compra productos con cashback o promociones

5. Compra a granel con inteligencia

Servicios incluidos que también generan ahorro

Costco no solo vende productos: ofrece una serie de servicios que aportan valor adicional a la membresía:

Óptica: Exámenes de la vista sin costo y precios competitivos en lentes.

Centro auditivo: Audiometrías gratuitas y mantenimiento de auxiliares.

Centro llantero: Rotación, balanceo y calibración incluidos al comprar llantas.

Farmacia: Medicamentos genéricos y de patente a precios bajos.

Fuente de sodas: Comida rápida y económica, como hot dogs, pizzas o ensaladas.

Gasolineras Costco: Combustible de calidad a precios competitivos (en tiendas con estación).

Tu membresía es válida en más de 800 tiendas en el mundo

Un beneficio poco conocido es que tu membresía de Costco México es válida en todos los países donde opera la cadena, incluyendo:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Japón

Corea del Sur

Australia

España, entre otros.

Esto aplica tanto en tiendas físicas como en algunas plataformas en línea, lo que puede ser especialmente útil para quienes viajan con frecuencia.

Resumen: ¿Costco se vuelve más exclusivo?

Más que volverse exclusivo, Costco está segmentando mejor sus beneficios para premiar la fidelidad de quienes eligen su membresía premium. El acceso anticipado es solo una de varias ventajas que, bien aprovechadas, pueden representar ahorros significativos y una mejor experiencia de compra.

A partir del 29 de septiembre, los socios ejecutivos disfrutarán de más tiempo, menos filas y mayor comodidad en sus visitas. Una evolución del modelo de negocio que promete marcar tendencia en el sector retail de clubes de membresía.