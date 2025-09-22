Aeroméxico revoluciona la conectividad con su servicio de eSIM

Aeroméxico lanza servicio de eSIM para viajeros con cobertura en más de 150 países

Ciudad de México – Aeroméxico, la aerolínea mexicana líder en aviación, dio un importante paso hacia la innovación y la conectividad global al anunciar el lanzamiento de su nuevo servicio de eSIM, una solución digital que permitirá a los viajeros mantenerse conectados en más de 150 países sin necesidad de utilizar una tarjeta SIM física.

Este servicio de última generación, desarrollado en colaboración con Travel Connected, ofrece una experiencia simplificada para los usuarios que viajan por negocios o placer, eliminando la necesidad de adquirir o cambiar tarjetas SIM tradicionales al llegar a sus destinos internacionales.

Planes flexibles para cada tipo de viajero

Aeroméxico pone a disposición 22 planes de datos con distintas vigencias y capacidades, diseñados para ajustarse a las necesidades específicas de cada viaje, ya sea corto o prolongado. Los usuarios pueden seleccionar entre opciones que varían en duración y volumen de datos para maximizar su experiencia de conectividad y optimizar costos.

¿Cómo funciona el nuevo servicio de eSIM?

La eSIM (embedded SIM o SIM integrada) es una tarjeta digital que se instala directamente en el teléfono móvil, eliminando la necesidad de una SIM física. Los viajeros interesados podrán adquirir su plan con al menos 48 horas de anticipación a su viaje a través de la plataforma oficial de Aeroméxico, siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresar a la página web oficial: esim.aeromexico.com

Seleccionar el destino y el plan de datos que mejor se adapte a su viaje.

Realizar el pago en línea de manera segura.

Recibir un código QR en el correo electrónico para activar el servicio.

Escanear el código QR desde su dispositivo móvil y seguir las instrucciones para completar la activación.

Una vez adquirido, los usuarios tienen hasta 60 días para activar su plan, lo que ofrece flexibilidad en la programación de sus viajes. En caso de que el usuario agote el saldo de datos durante su estancia, podrá recargar su plan en cualquier momento a través de la app de Travel Connected, sin complicaciones.

Atención personalizada y soporte en español

Además de la comodidad y flexibilidad del servicio, Aeroméxico ofrece soporte técnico personalizado en español, operando dentro del mismo huso horario que la mayoría de sus usuarios para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante cualquier duda o inconveniente durante el viaje.

Con esta innovación, Aeroméxico fortalece su compromiso con la experiencia del cliente, brindando soluciones de conectividad internacionales confiables, accesibles y seguras, que permiten a los pasajeros estar siempre comunicados, sin importar dónde se encuentren.

El futuro de la conectividad para viajeros

La introducción de la eSIM representa un avance significativo en la forma en que los viajeros se conectan al mundo, simplificando procesos y ofreciendo una alternativa moderna a las tradicionales tarjetas SIM físicas. Aeroméxico se posiciona así como pionera en la industria aérea mexicana al incorporar tecnología que responde a las necesidades actuales de movilidad y conectividad global.