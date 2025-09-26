Escolta del COBAC Sabinas-Progreso se destaca con tercer lugar nacional en Durango

SABINAS, COAH.- Con orgullo y entusiasmo, el coordinador del Colegio de Bachilleres de Coahuila en los municipios de Sabinas y Progreso, Felipe Ramos Villalobos, confirmó que la escolta representativa del plantel obtuvo el tercer lugar nacional en el concurso de escoltas celebrado recientemente en la ciudad de Durango, Durango. El logro posiciona al estado como referente de disciplina, compromiso y excelencia entre instituciones educativas del país.

La participación de los jóvenes coahuilenses fue resultado de meses de preparación intensa, guiados por el instructor José Emilio Arreaga, quien junto a docentes y directivos, fortaleció el espíritu de equipo y el respeto por los valores cívicos. El coordinador Ramos Villalobos felicitó públicamente a los alumnos, maestros y personal de apoyo que hicieron posible este resultado, destacando el esfuerzo colectivo como clave del éxito.

La escolta estuvo integrada por los estudiantes José Emilio Guadalupe Martínez, Jana Esmeralda Martínez Martínez, Ángela Yaztén Calderón Somera, Carlos Arturo López Arellano y Noeida Monserrat Lerma Tovar, quienes demostraron precisión, coordinación y orgullo por representar a Coahuila. Como encargado de entregar y recoger la bandera participó Eliud Guillermo Espino Lira, mientras que Romina Guadalupe Nicole Luna Martínez fungió como suplente.

La delegación fue encabezada por la maestra Beatriz Adriana Rodríguez Hernández, responsable de coordinar la participación del grupo en el certamen nacional. Además, el maestro Néstor Alejandro Dávalos brindó apoyo logístico y docente, asegurando que cada detalle estuviera cubierto para garantizar una presentación impecable.

Este reconocimiento nacional no solo enaltece al COBAC Sabinas-Progreso, sino que también motiva a toda la comunidad estudiantil a continuar esforzándose y aspirar a nuevos retos. "Este resultado nos inspira a seguir trabajando con disciplina y pasión. Nuestros jóvenes tienen el talento para consolidarse entre los mejores del país", expresó Ramos Villalobos.

La participación en Durango reafirma el compromiso del Colegio de Bachilleres con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo el respeto por los símbolos patrios y el trabajo en equipo. La comunidad educativa celebra este logro como un reflejo del potencial que existe en las aulas de Sabinas y Progreso, y como un llamado a seguir construyendo caminos de excelencia.