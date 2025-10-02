Estudiantes y trabajadores marchan exigiendo la salida del Rector Dámaso Anaya Alvarado

Estudiantes, docentes y trabajadores se están organizando para salir a las calles en una marcha masiva, convencidos de que es la única manera de ser escuchados. La exigencia es clara: piden la salida del rector Dámaso Anaya Alvarado.

A Anaya Alvarado lo señalan de haber administrado de manera inequitativa el presupuesto de la institución, según reveló el diario Excélsior.

Estas acusaciones se suman a otro señalamiento: el presunto quebranto financiero por el que ya había sido exhibido meses atrás. Incluso, pese al llamado de atención público del gobernador Américo Villarreal, el rector se ha mantenido en silencio.

El malestar no es nuevo. En los pasillos universitarios se habla de aulas sin insumos básicos, de proyectos detenidos y de una parálisis académica que afecta directamente la formación de los jóvenes.

La crisis actual revive un antecedente incómodo: en febrero de 2024, la propia UAT denunció penalmente a su exrector Guillermo Mendoza Cavazos por un desfalco de 180 millones de pesos. Para muchos universitarios, la historia parece repetirse y la indignación se transforma ahora en movilización.

La marcha se prevé para finales de este mes, y promete ser una de las más grandes en la historia reciente de la universidad.