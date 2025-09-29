Victoria Ruffo critica la salida de Aarón Mercury del reality show

CIUDAD DE MÉXICO – La reciente eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México ha desatado una controversia sin precedentes, sumando a la actriz Victoria Ruffo a la ola de críticas. La famosa actriz calificó la salida del concursante como un "robo total", reforzando las acusaciones de fraude y manipulación que se han viralizado en redes sociales bajo el hashtag #FraudeTotal.

A través de su cuenta de X, Ruffo lanzó un contundente mensaje: "Se acabó para mí este programita de juego!!! Robo total!!!", exigiendo un alto al formato y la falta de transparencia. La declaración de una figura tan influyente amplifica el sentir de miles de seguidores que consideran que Aarón Mercury, quien gozaba de una sólida base de fans y aparecía con frecuencia en encuestas externas, fue víctima de un desenlace sorpresivo y cuestionable.

Señalamientos contra la producción

La eliminación de Aarón Mercury ha destapado una serie de señalamientos contra la producción del reality:

Fallas en la votación: Usuarios reportaron problemas técnicos para emitir su voto en la plataforma de ViX en los días previos a la gala, lo que alimentó las sospechas de un sistema limitado.

Censura e invisibilización: Fans denunciaron que la producción omitía mostrar a Aarón en las transmisiones 24/7 y no lo incluía en los promocionales oficiales, lo que se interpretó como un intento de restarle popularidad.

Irregularidades con la familia: La madre de Aarón, Nancy González, denunció la injusticia del resultado. Además, el hermano, Rodrigo González, acusó a la producción de impedirles el reencuentro inmediato y de mantenerlo "escondido" entre la prensa.

Ruptura de protocolo: El propio Aarón Mercury rompió el protocolo de aislamiento de 24 horas al salir al balcón del hotel para saludar a sus seguidores, un acto que se interpretó como una protesta simbólica contra su sorpresiva salida.

El poder de las redes y el silencio de Televisa

La reacción de Victoria Ruffo no solo valida la percepción de la audiencia, sino que pone en evidencia la tensión entre los espectadores y los ejecutores del reality. Su reclamo se suma a la campaña de cancelación de suscripciones a ViX, desatada por los fans indignados.

Hasta el momento, Televisa y la producción de La Casa de los Famosos México han guardado silencio, sin ofrecer una respuesta formal detallada a las acusaciones de manipulación en el reality show. Este mutismo amplifica la presión del público, que exige una explicación clara de cómo operó el sistema de votación para la eliminación de Aarón Mercury.