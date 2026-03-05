Marcelo Ebrard y EE.UU. inician revisión del T-MEC en marzo

Inicia el 16 de marzo revisión del T-MEC con Estados Unidos: Marcelo Ebrard

La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) dieron a conocer que la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC se llevará a cabo el próximo 16 de marzo.

La USTR y la Secretaría de Economía confirman la revisión

El secretario, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Unión Americana, Jameson Greer, emitieron dos comunicados en el que aseguran que se iniciarán las pláticas de manera bilateral.

En un videomensaje, el funcionario mexicano afirmó: '...Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá'.

Importancia de la revisión del T-MEC

Ebrard destacó la importancia de la revisión del Tratado de Libre Comercio para México, enfatizando que estas conversaciones son cruciales para fortalecer la relación comercial entre ambos países. Las pláticas se centrarán en aspectos clave que afectan a los sectores económicos de México y Estados Unidos.