Rehabilitan calle Allende en Ciudad Acuña con inversión de 13 millones de pesos

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades realizaron la entrega de una obra más de infraestructura urbana con la rehabilitación de la calle Allende, considerada una de las vialidades más importantes del sector centro de la ciudad.

Durante el evento se informó que, hasta el momento, se han invertido alrededor de 70 millones de pesos en diversas obras de infraestructura en el municipio, como parte de los trabajos de mejora urbana.

La inversión en la calle Allende

En el caso específico de la calle Allende, la inversión fue de 13 millones de pesos, recursos destinados a la pavimentación de la vialidad, colocación de señalización y la adecuación para que opere en un solo sentido.

Impacto en el centro de la ciudad

Autoridades señalaron que esta obra permitirá revitalizar el centro de la ciudad, ya que se trata de una de las primeras calles que fueron construidas en este sector y que ahora contará con mejores condiciones para la circulación vehicular.

En la ceremonia de inauguración participaron representantes de los tres niveles de gobierno, quienes realizaron el corte del listón para formalizar la entrega de la obra.