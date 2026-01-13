Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. en Uruapan

Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan, ofreció una conferencia de prensa en la que se deslindó de Samuel G., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, quien fue detenido en días recientes por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, expresidente municipal y esposo de la actual edil.

Durante su mensaje, Quiroz García explicó que Samuel G. no formó parte del proyecto político desde sus inicios y que se incorporó al Ayuntamiento una vez que Carlos Manzo ganó la elección.

"Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al movimiento o, en este caso, no al movimiento, sino al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal una vez ya que se gana", afirmó.

¿Qué declaró Grecia Quiroz sobre Samuel G.?

La alcaldesa sustituta reconoció que, dentro de sus funciones como servidor público, Samuel G. tenía un desempeño que ella consideraba adecuado. Dijo que su trato con el personal y su presencia constante en actividades oficiales hacían difícil anticipar los señalamientos que hoy enfrenta.

"Rinde fruto, yo lo puedo decir, y no me van a dejar mentir aquí mis compañeros. Una persona atenta, que siempre estaba, pues que realmente, si me preguntan a mí, yo no creería que él hubiese sido parte de lo que sucedió. Sin embargo, te puedo decir que en mi persona hay en este momento, hay rabia, hay impotencia, hay coraje", expresó.

Quiroz García también recordó que conoció a Samuel G. antes de su paso por el Ayuntamiento, cuando él se desempeñaba como asesor de un legislador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de la Unión.

Detalles sobre la detención de Samuel G.

En su intervención, la presidenta municipal subrayó que dentro del Movimiento del Sombrero, organización política fundada por Carlos Manzo, "no se permite la traición". Señaló que las personas que hasta ahora han sido señaladas en las investigaciones no pertenecen a dicho movimiento, lo que consideró una diferencia relevante para la continuidad y legitimidad del proyecto político que ahora encabeza.

Quiroz García sostuvo que este deslinde es importante para separar a la organización de los hechos que están siendo investigados por las autoridades.

Samuel ´N´ habría participado en la planeación del homicidio de Carlos Manzo. De acuerdo con información expuesta por el Ministerio Público local en audiencia pública, minutos después de confirmarse la muerte de Carlos Manzo, Josué Eulogio ´N´ habría sostenido una conversación con Samuel ´N´, en la que este último presuntamente le aseguró que no tenía remordimientos por lo ocurrido.

Según los mismos datos de investigación, Josué Eulogio ´N´ sería el proveedor de drogas de Samuel ´N´. Al conocer el plan para asesinar a Carlos Manzo, habría informado a su jefe, identificado como ´El M2´, de que su cliente trabajaba directamente con el entonces presidente municipal, lo que derivó en la instrucción de solicitarle su colaboración.

Las indagatorias señalan que Samuel ´N´, quien ocupaba el cargo de encargado de Protocolo y Relaciones Públicas, habría aceptado participar. Durante la audiencia, un abogado litigante leyó al juez de control un dato de prueba en el que se le atribuye a Samuel la frase: "Ya me tenía hasta la madre. Me traía de arriba abajo", en referencia a Carlos Manzo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos relacionados con el homicidio de Carlos Manzo y la presunta participación de los detenidos. La situación jurídica de Samuel G. y de los demás implicados se mantiene bajo análisis de los órganos judiciales correspondientes, mientras el caso sigue su curso dentro del sistema de justicia.