Ronda de Comodines NFL: Rams y Panthers buscan avanzar a la siguiente fase

La Ronda de Comodines de la NFL arranca este sábado con una doble cartelera que promete intensidad, rivalidades históricas y duelos clave rumbo a la Ronda Divisional.

La jornada sabatina presenta dos partidos de la Conferencia Nacional, ambos con ingredientes distintos: experiencia en postemporada, jóvenes quarterbacks bajo presión y defensivas llamadas a marcar diferencia. Así se perfila el inicio de los Playoffs:

Los Rams de Los Angeles como favoritos

El primer encuentro del sábado enfrenta a Rams de Los Angeles ante Panthers de Carolina a las 3:30 de la tarde. El conjunto angelino llega como favorito, respaldado por una ofensiva profunda y probada en instancias decisivas.

Matthew Stafford comanda un ataque que combina experiencia, lectura rápida y efectividad en zona roja, con Davante Adams como su principal amenaza aérea y Kyren Williams aportando equilibrio y explosividad desde el backfield.

Desafíos para los Panthers de Carolina

Del otro lado, Carolina apuesta por el crecimiento de Bryce Young, quien deberá ser preciso y cuidar el balón ante una defensiva que suele castigar los errores. El ataque terrestre, con Chuba Hubbard y Rico Dowdle, será clave para los Panthers si buscan controlar el ritmo y mantenerse en el partido. En México, este duelo podrá verse por Canal 5 y FOX Sports.