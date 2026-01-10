Exobreros de AHMSA exigen claridad sobre pagos en Monclova

Monclova, Coah.– Integrantes del movimiento de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezados por Hervey Valenzuela, dieron a conocer documentación que, aseguran, acredita que el síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, sí ha recibido pagos por concepto de honorarios, contrario a lo declarado públicamente en recientes entrevistas.

Los documentos corresponden a un contrato de prestación de servicios y a un desglose de pagos relacionados con el proceso de conciliación del concurso mercantil de AHMSA, en los que se establece claramente el esquema de honorarios y las cantidades pactadas.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información exhibida, el contrato señala que el síndico cobraría 13 mil 620.70 pesos por la visita inicial a AHMSA y 22 millones 457 mil 497.07 pesos por el proceso de conciliación, mismos que serían cubiertos en distintas etapas.

El esquema de pago establece que:

El 100 por ciento del monto de la visita y el 50 por ciento del honorario de conciliación, equivalente a 11 millones 228 mil 748.53 pesos, se pagarían de manera inmediata, sin dilación alguna, tras la primera aportación de dinero de inversionistas.

Posteriormente, se realizarían tres pagos mensuales del 10 por ciento, por 2 millones 245 mil 749.70 pesos cada uno.

El 20 por ciento restante, equivalente a 4 millones 491 mil 499.41 pesos, sería cubierto al finalizar la etapa conciliatoria del concurso mercantil.

Además, en el documento fechado en noviembre de 2023, se precisa que el síndico solicitó que los pagos se realizaran a través de diversas firmas de consultoría, conforme a instrucciones específicas para cada depósito.

Exigencias de los exobreros

En el apartado de "Pagos recibidos (sin que a la fecha haya ingresado dinero de inversión)", se detallan transferencias por 10 millones 432 mil 237.63 pesos a Integra Consulting Group SC y 5 millones 800 mil pesos a RB Ugarte y Asociados S.C., cifras que, según los exobreros, corresponden a los recursos que el síndico ha negado estar percibiendo.

Para Hervey Valenzuela, esta información confirma que existe una contradicción entre el discurso público del síndico y la realidad documentada.

"Nosotros no estamos hablando al aire. Aquí hay documentos, contratos y montos específicos. Que no diga que no está cobrando, porque hay evidencia de que sí se han hecho pagos", sostuvo.

Los exobreros reiteraron que su exigencia principal no es el señalamiento mediático, sino la transparencia total del proceso, especialmente en un contexto donde miles de trabajadores siguen sin recibir lo que les corresponde conforme al Contrato Colectivo de Trabajo.

Finalmente, Valenzuela advirtió que esta información forma parte de un corte de caja previo al cierre del concurso mercantil, por lo que insistió en que tanto el síndico como las autoridades laborales deben aclarar con precisión el manejo de los recursos.

"Los obreros no estamos para que nos sigan mintiendo. Queremos claridad, porque mientras unos sí cobran, las familias trabajadoras siguen esperando justicia", concluyó.