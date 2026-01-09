Arranca registro obligatorio de líneas telefónicas en Coahuila

Arranca registro obligatorio de líneas telefónicas: Vence en junio de 2026

Buscan frenar fraudes y extorsiones; advierten suspensión a quien no cumpla

EMILIO GALLEGOS / LA VOZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A partir de este viernes 9 de enero inició el proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas a nombre de su titular, medida que tiene como objetivo fortalecer la seguridad, combatir fraudes y extorsiones, y garantizar que cada número esté vinculado a una persona real.

El registro de líneas telefónicas busca vincular cada número a una persona real y combatir delitos.

De acuerdo con la información difundida, el registro pretende dar orden, protección y tranquilidad a la ciudadanía, al dificultar el uso de líneas anónimas para la comisión de delitos. Las autoridades aclararon que no se trata de un mecanismo de control, sino de una estrategia para cerrar el paso a actividades ilícitas y proteger a los usuarios de telefonía.

Las autoridades advierten que las líneas no registradas serán suspendidas, salvo para emergencias.

El trámite deberá realizarse presentando identificación oficial vigente (INE) y la CURP del titular de la línea. En caso de no cumplir con el registro antes de la fecha límite, la línea telefónica será suspendida, aunque se mantendrán habilitadas las llamadas de emergencia.

La fecha límite para completar el registro es el 29 de junio de 2026, por lo que hay tiempo suficiente.

Se informó que hay tiempo suficiente para completar el proceso, ya que la fecha límite es el 29 de junio de 2026, por lo que se pidió a la población no alarmarse ni realizar el trámite de manera inmediata.